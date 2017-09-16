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Hastanede fare skandalı ile ilgili flaş gelişme

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Hastanede fare skandalı ile ilgili flaş gelişme
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıfurfa'da özel bir hastanenin yeni doğan servisinde fare yakalanması ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Şanlıurfa Valiliği ise dün yaptığı açıklamada  özel bir hastanenin yeni doğan servisinde giren fareyi yakalamak için hemşire ve sağlık çalışanlarının seferber olduğunu gösteren görüntülerin 2 ay önceye ait olduğunu ve bu zamana kadar yapılan denetim ve incelemelerde, olayı doğrulayacak herhangi bir bulguya rastlanmadığını birdirdi. 

Şanlıurfa'da dün ortaya çıkan bir görüntüde; kent merkezinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin yeni doğan bakım servisine giren bir fare bebeklerin tedavi amaçlı konulduğu kuvözlerin üzerinde dolaştığı görüldü. Durumu fark eden hemşirenin durumu bildirmesinin ardından hastane çalışanları fareyi bir süre uğraştıktan sonra yakaladı. 

2 ay öncesine ait olduğu bildirilen ve hastane yönetiminin açıklama yapmadığı olayın haberlere konu olması ve kamuoyunda tepkiye yol açmasının ardından Şanlıurfa Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, hastanede hijyen kurallarına uyulmadığı iddiaları üzerine 2 aydır denetim ve inceleme yapıldığını ancak herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Habere konu hastanede, hijyen kurallarına uyulmadığı iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği ve Harran Üniversitesindeki uzman ekiplerce yerinde yapılan olağan ve olağan dışı denetimlerde; haberde geçen olayın iki ay önce İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşan bir duyumdan ibaret olduğu ancak bugün gerçekleşmiş gibi gündeme getirildiği, duyumun alındığı ilk andan itibaren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve Kamu Hastaneleri Birliği görevlilerince bahse konu hastanenin denetlendiği, iddiaların ekiplerce yerinde incelendiği ve aradan geçen iki aylık süre içerisinde denetimlerin eksiksiz ve sürekli gerçekleştirildiği, bugüne kadar yapılan denetim ve incelemelerde söz konusu iddiaları doğrulayacak herhangi bir bulguya rastlanmadığı anlaşılmıştır. İlgili kurumlarımız tarafından bahse konu hastane ve tüm sağlık kuruluşlarımızın uygun koşullarda sağlık hizmeti sunmasına yönelik denetimler eksiksiz bir şekilde yürütülmektedir."

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