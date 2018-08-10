  • BIST 93.709
  • Altın 253,397
  • Dolar 6,4763
  • Euro 7,4163
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKandil'e hava harekatı: Hepsi yerle bir edildi

Hastane odasından ilk fotoğraf!

»
Hastane odasından ilk fotoğraf!
Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan, by-pass ameliyatı olan Hakkı Bulut’tan güzel haber geldi. Naz Bulut, Hakkı Bulut'un hastane odasında çekilen fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı

By-pass ameliyatı olan Hakkı Bulut’tan güzel haber geldi. Durumu iyiye giden Hakkı Bulut, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.

Naz Bulut, Hakkı Bulut'un hastane odasında çekilen fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Sevgili babamız Sn.Hakkı Bulut bugün yoğun bakımdan çıkarılarak odasına alınmıştır, tedavisine devam edilme zorunluluğu ve mikrop kapma tehlikesine karşın doktoru Sn. Prof. Dr. Barış Çaynak misafir ziyaretlerini bir süreliğine uygun görmemektedir. Bizlere dua eden, yanımızda olan siz değerli sevenlere ilgilerinden dolayı ailesi adına sonsuz teşekkür ediyoruz eksik olmayın... Naz Bulut"

55-003.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mustafa Sandal sigarayı elinden düşürmedi!10 Ağustos 2018 Cuma 10:09
  • Irmak Ünal: 'Evlilik bana göre değil'09 Ağustos 2018 Perşembe 17:42
  • Tarkan'dan Kemal Sunal paylaşımı: 'Biz varken sırtın yere gelmez'09 Ağustos 2018 Perşembe 15:54
  • Bu gizemli kız kim?09 Ağustos 2018 Perşembe 15:32
  • İrem Sak’ın yeni dizisi belli oldu!09 Ağustos 2018 Perşembe 14:15
  • Aslı Enver, Murat Boz'u görünce kaçtı!09 Ağustos 2018 Perşembe 14:12
  • Lohan'ın Türk sevgilisi kim?09 Ağustos 2018 Perşembe 14:01
  • Seksi şarkıcı lüks yatta twerk yaptı!09 Ağustos 2018 Perşembe 12:01
  • 18'lik kızlara taş çıkartıyor!09 Ağustos 2018 Perşembe 10:59
  • Sinan'ın yeni aşkı kim?09 Ağustos 2018 Perşembe 10:13
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim