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Hastalık iddialarına cevap verdi

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Hastalık iddialarına cevap verdi
Şarkıcı Demi Lovato geçmişte beslenme bozukluğu yaşadığını ancak son birkaç aydır bu sorunun üstesinden geldiğini paylaştığı bikinili fotoğraflarla kanıtladı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü hem Snapchat hem de Instagram’da bikinili fotoğraflarını paylaşan Demi Lovato ne kadar fit bir vücuda sahip olduğunu kanıtladı.

Derin V şeklinde dekolteye sahip olan bikinisinin altına yaza hazırım diye yazan Lovato bu görüntüsü ile hayranlarının da övgülerini aldı.Beslenme bozukluğu yaşadığı üzerine çıkan spekülatif haberlerden sıkılan Lovato, bugüne kadarki en iyi vücuda sahip olduğunu da belirtiyor.Son beş yıldır bir dönem alkolizm sorunu yaşayan Demi Lovato son dönemdeyse bulimia ile mücadele veriyordu.Beslenme bozukluğu yaşadığı üzerine çıkan spekülatif haberlerden sıkılan Lovato, bugüne kadarki en iyi vücuda sahip olduğunu da belirtiyor.Son beş yıldır bir dönem alkolizm sorunu yaşayan Demi Lovato son dönemdeyse bulimia ile mücadele veriyordu.Tüm bu sorunları sporla aşan güzel şarkıcı, haftanın 3 günü spor salonunda çalışıyor. Her bir çalışması ise en az 4 saat sürüyor.

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