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SON DAKİKAAntalya Havalimanı'nda hortum faciası

Hasarı gidereceğiz

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Hasarı gidereceğiz
Cumhurbaşkanı Antalya konuşmasında Antalya'da yaşanan hortum ve doğal afete değinerek, "Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz" dedi.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:Olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.maşları zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletiyorum.Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz.31 Mart akşamı illet ittifakını da zillet ittifakını da ait oldukları yere göndermeye hazır mıyız?Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğine sahip çıkacak ve inşallah bayrağı en yükseğe tırmandıracağız.

Antalya'ya üçüncü bir havalimanı, Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için çalışmalara başladık. İnşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz.

Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek için oynana oyunlara karşı verdiğimiz mücadele tarihi öneme sahiptir.

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