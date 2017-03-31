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Hasan Cemal'e beraat müjdesi!

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Hasan Cemal'e beraat müjdesi!
Gazeteci Hasan Cemal, 2013 yılında yayınladığı “Hasan Cemal’in Çekilme Günlüğü” yazı dizisi sebebiyle, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yargılandığı davada beraat etti. Beraat kararına bir üye hakim ise karşı çıktı. Karar oy çokluğu ile alındı.

Gazeteci Hasan Cemal’in bir internet sitesinde yayınladığı “Hasan Cemal’in Çekilme Günlüğü” yazı dizisinin ardından hakkında “terör örgüt propagandası yapmak” suçundan dava açılmıştı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasında mahkeme kararını açıkladı.

Suça konu yazı dizisinin içeriği, yazıldığı tarihi ve tüm dosya kapsamını dikkate alan mahkeme Hasan Cemal hakkında beraat kararı verilmesine hükmetti.

OY ÇOKLUĞU İLE BERAAT!

Oy çokluğu ile alınan beraat kararına bir hakim ise karşı çıktı. Beraat kararına şerh koyan hakim gerekçesinde ise, “Paylaşım bir bütün olarak incelendiğinde sanığın PKK silahlı terör örgütünün kuruluş ve faaliyetlerinin meşru bir sebepten kaynaklandığı, terör örgütünün başvurduğu şiddetin meşru görüldüğü ve sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından mahkumiyetine karar verilmesi görüşü ile muhalifim” ifadelerine yer verdi.

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