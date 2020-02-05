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Hasan Cemal talihsiz bir kaza geçirdi!

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Hasan Cemal talihsiz bir kaza geçirdi!
Gazeteci Hasan Cemal hafta sonu düştüğünü ve ayağının kırıldığını duyurdu. Ameliyat olan Hasan Cemal iyileşme süreci boyunca yazılarına ara verdiğini belirtti.

Gazeteci Hasan Cemal, hafta sonu yürüyüş yaptığı sırada düştüğünü ve ayak bileğini kırdığını açıkladı.

Pazartesi günü ameliyat olan Cemal sağlığının yerinde olduğunu fakat iyileşme sürecinde bir süre yazmayacağını ifade etti.

Yazılarıma bir süre ara veriyorum

"Okurlarımın bilgisine... Geçen cumartesi sabahı yürüyüş yaparken ayağım kaydı ve düştüm. Sol ayak bileğim üç yerinden kırıldı. Pazartesi günü ameliyat oldum. Sağlığım yerinde, ancak iyileşme sürecinde bir süre yazılarıma ara veriyorum.

H. Cemal"

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