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Harika'nın başına gelmeyen kalmadı

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Harika'nın başına gelmeyen kalmadı
kametinde sakladığı 1.5 milyon lirasını çaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunan Harika Avcı, ifadesinde “Parayı yardımcım Sunay Y. çaldı. Konuşmak için yanıma çağırdığımda beni darp etti” dedi.

Sanatçı Harika Avcı, geçen yıl ikametinde sakladığı 1.5 milyon lirasının çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ve parayı hizmetlisi Sunay Y.'nin çaldığını iddia etmişti. Halen süren soruşturmada Avcı'nın şikayeti üzerine ifadesi alınan hizmetli Sunay Y., parayı çalmadığını, iftira atıldığını, aslında Avcı tarafından kendisinin darp edildiğini ileri sürdü ve suçlamaları reddetti.

'PARA ÇALINDIKTAN SONRA İŞE GELMEDİ'

Soruşturmanın detaylarına Günaydın ulaştı... Avcı ifadesinde, yatağının altında bulundurduğu paranın yerini yanında çalıştırdığı hizmetli Sunay Y.'den başka kimsenin bilmediğini ve kapının zorlanmadığını belirterek parayı çalanın hizmetlisi olduğunu iddia etti.

Adresine zorla giriş izinin olmadığını ifade eden Avcı, "Para çalındıktan bir gün sonra hizmetlim gelmedi. Aradığımda ise telefonu açmadı. Ben kendisini 'Gel konuşalım' diyerek ikna ettim. Geldiğinde çok sinirli ve agresifti. Durup dururken üzerime saldırıp beni darp etmeye çalıştı. İki dizimden ve sağ elimden yaraladı. Hastaneye giderek darp raporu aldım" dedi.

İfadesi alınan hizmetli Sunay Y., "Parayı ben çalmadım. Bana iftira atıldı. Harika Avcı tarafından ben darp edildim" dedi.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma sürüyor.

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