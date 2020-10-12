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Harika Avcı cephesinde yeni iddialar

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Harika Avcı cephesinde yeni iddialar
Sanatçı Harika Avcı ikametinde sakladığı 1 milyon 568 bin liranın çalındığını ifade ederek yanında çalışan kişiden şikayetçi oldu.
 
Harika Avcı cephesinde yeni iddialar
 

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre Harika Avcı, geçtiğimiz yıllarda hizmetlisinden şikayetçi olmuştu. Avcı, ifadesinde yatak odasında bulunan bazanın altında sakladığı paranın hizmetlisi Sunay Y., tarafından çalınmış olabileceğini çünkü, söz konusu paranın bulunduğu yere sadece hizmetlisinin girebildiğini ileri sürmüştü.

Avcı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Sunay Y., parayı çalmadığını, kendisine iftira atıldığını, aslında Avcı tarafından kendisinin darp edildiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmişti.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sunay Y. hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede olay tarihinde bazanın altında bulunan 1 milyon 568 bin liranın hizmetliden başka kimse tarafından bilinmediği, paranın kendisine sorulduğunda ise saldırgan davranışlarda bulunduğu anlatıldı. Sunay Y., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

'KONUŞMAK İSTEDİĞİMDE BENİ DARP ETTİ'

Harika Avcı, ikamete zorla giriş izinin olmadığını ifade ederek olayı şu sözlerle anlatmıştı: "Para çalındıktan bir gün sonra hizmetlimgelmedi. Aradığımda ise telefonları açmadı. Ben kendisini 'Gel konuşalım' diyerek ikna ettim. Geldiğinde çok sinirli ve agresifti. Durup dururken üzerime saldırıp beni darp etmeye çalıştı. İki dizimden ve sağ elimden yaraladı. Bu nedenle hastaneye giderek darp raporu aldım. Paranın yerini hizmetlimden başka kimse bilmiyordu."

 
 
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