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Hareketli Dakikalar

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Hareketli Dakikalar
İSTANBUL Atatürk Havalimanı polisinin, şüphe üzerine durdurmak istediği beyaz renkli clio marka araç dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis olay yerinden kaçan otomobile 2 el ateş etti. Otomobil olaydan yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yan yolda terkedilm

Atatürk Havalimanı'na gece saat 02.30 sıralarında 34 KU 4412 plakalı beyaz renkli bir clio marka araç giriş yaptı. Nizamiye kapısında bulunan polisler aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Bu nedenle dış hatlar yönüne giden araçla ilgili giriş katında bulunan polislere telsizle bilgi verildi. Polisin dur ihtarına uymayan araç içindeki şüpheli şahıs veya şahıslar, aniden hareket ederek otomobille kaçtı. Dış hatlarda bulunan polislerin araca 2 el ateş ettiği öğrenildi. Bu sırada durumu fark eden Atatürk Havalimanı taksiciler kooperatifinde görevli 3 taksici ise taksileri ile şüpheli aracı takip etti ancak edinilen bilgiye göre araca ulaşamadı.

ŞÜPHELİ ARAÇ TERKEDİLMİŞ VE BİR BÖLÜMÜ YANMIŞ OLARAK BULUNDU

Atatürk Havalimanı'ndan kaçan şüpheli araç yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yan yolda terkedilmiş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, aracın başında olduğu görülen kimliği belirsiz 3 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yan bölünden yandığı tespit edilen otomobildeki yangını ise çevredeki petrol istasyonunda çalışan bir görevlinin söndürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HAREKETLİ DAKİKALAR: OTOMOBİL ÇALINTI ÇIKTI

Atatürk Havalimanı'nda gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşanmasına sebep olan şüphelilerin kaçtığı otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. 

Atatürk Havalimanında görev yapan polis ekipleri gece saat 02.30 sıralarında havalimanı giriş yaparken Plaka Tanıma Sistemi (PTS)'ye takılan otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler olay yerinde kaçmaya başladığı sırada, polis ekipleri otomobili durdurmak için ateş açtı. Havalimanından kaçan şüpheliler yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yanyolda otomobili terk ederek kaçtı. Polis ekipleri otomobilin PTS sistemine çalıntı olarak kaydı düştüğü için durdurmak istediği öğrenildi. Çalıntı otomobille Atatürk Havalimanı'na gelen şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ediyor. 

 

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