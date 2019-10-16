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HAREKÂTIN SEKİZİNCİ GÜNÜNDE ŞANLIURFA SINIRINDA BAZI EVLER BOŞALTILDI!

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HAREKÂTIN SEKİZİNCİ GÜNÜNDE ŞANLIURFA SINIRINDA BAZI EVLER BOŞALTILDI!
Barış Pınarı Harekâtı'nın sekizinci gününde Resulayn'da Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK terör örgütü arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Sözcü gazetesinin muhabiri Tugay Saday’ın haberine göre;  Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinden zaman zaman çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor.

Terör örgütü üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Suriye Milli Ordusu ile yaşadığı çatışmaarı yerinde gözlemleyen Sözcü ekibi PKK’lı teröristlerin bölgeki tünelleri kullanarak taciz atışlarında bulunduğunu bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği’nin aldığı karara göre de PKK’lı teröristlerin atış menzilinde olabilecek sınıra yakın yerleşim yerleri boşaltıldı.

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