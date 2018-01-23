  • BIST 118.400
  • Altın 162,148
  • Dolar 3,7705
  • Euro 4,6284
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKASosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Doktor Gözaltında

Harekat Nasıl Gidiyor?

»
Harekat Nasıl Gidiyor?
Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatında 4. gün... Dün akşam itibarıyla 15 nokta terör örgütünden alındı. Afrin'in kritik önemdeki Burseya Dağı'nda çatışmalar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'in yanı sıra Irak'ın kuzeyind

08:12 Afrin'deki terör hedeflerine yönelik operasyonu sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesindeki PKK hedeflerini de vurdu. TSK'dan yapılan açıklamaya göre dün gerçekleştirilen hava operasyonunda, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

BURSEYA DAĞI'NDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Afrin'deki harekatta çatışmalar dün akşam terör örgütünün 'Afrin'deki Kandil’i olarak dillendirilen Burseya Dağı'nda yoğunlaştı. YPG'nin uzun süre hazırlık yapıp mevziler, tüneller kazdığı, gözetleme kuleleri kurduğu dağın bir bölümünün ÖSO, bir bölümünün terör örgütünün elinde olduğu belirtiliyor. Dağda 10 yakın örgüt üyesinin yakalandığı iddia ediliyor. Burseya Dağı, Şaran, Kefercenne ve Bülbül hattı ile birlike Afrin merkeze giriş koridoru açısından da kritik öneme sahip. Burseya Dağı hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu nedeniyle de önemli. Özgür Suriye Ordusu, dün Burseya Dağı'ndan fotoğraflar paylaştı. Görüntülerde terör örgütün kazdığı mevziler, gözetleme kuleleri, kum torbaları görülüyor. Kaynaklar, akşam saatlerinde ÖSO birliklerinin bir miktar taktik çekilme gerçekleştirdiği, terör hedeflerinin topçu ateşiyle vurulduğu ve çatışmanın dağın eteklerinde sürdüğü bilgisini paylaştı. Dün Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları de Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı. ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi.

SIZMA GİRİŞİMLERİ ÖNLENDİ

Habertürk'ün haberine göre ise Suriye sınırları içinde kalan ve operasyonun devamlılığı için kritik öneme sahip Alika,Bulbul, Zahran, Bak Ubası, Kusanlı, Maydan, Tabah Kuy, Kara baba, Hawran Darh bölgelerinde operasyonların yoğunlaşacağı öğrenildi. Bu bölgelerde PKK, 72 saat içinde 104 sızma girişiminde bulundu. Bunlardan 61’i termal kameralarla, 31’i İHA’lar tarafından fark edilirken, 12 sızma girişimi de doğrudan sahadan gelen istihbarat bilgileri ile önlendi.

KRİTİK TEPE DE ALINDI

Zeytin Dalı harekatının Batı cephesinde ise Reyhanlı’nın karşısındaki Şeyh Hadid’e bakan en büyük tepe ele geçirildi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “TÜRKİYE’NİN BAŞKA BİR ÜLKEYE VERDİĞİ GARANTİ YOKTUR”23 Ocak 2018 Salı 10:32
  • Beyaz Saray'dan Afrin Açıklaması23 Ocak 2018 Salı 09:51
  • 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor22 Ocak 2018 Pazartesi 13:33
  • "Karşımıza Kim Çıkarsa Ezeriz"22 Ocak 2018 Pazartesi 11:07
  • Afrin'de Temizlik Zamanı!22 Ocak 2018 Pazartesi 11:04
  • İstanbul'da Zeytin Dalı Operasyonu22 Ocak 2018 Pazartesi 11:02
  • Silah ve mühimmat deposunun imha anı22 Ocak 2018 Pazartesi 10:04
  • Afrin'deki o mevziler imha edildi! Peş peşe ateşlendi22 Ocak 2018 Pazartesi 10:02
  • Zeytin Dalı Harekatında Son Durum22 Ocak 2018 Pazartesi 09:58
  • ABD'li Bakandan Afrin Açıklaması22 Ocak 2018 Pazartesi 09:55
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim