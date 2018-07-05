Harbiye Selda Bağcan'la coştu!

Sanatçı Selda Bağcan, Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi

BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en önemli seslerinden biri olan Selda Bağcan’ı ağırladı. Uzun süre sonra Açıkhava’da konser veren efsane sanatçı, Harbiye’yi dolduran binlerce sevenini coşturdu!

Geceye “Neredesin Sen” şarkısıyla başlayan Bağcan: “Çok çok heyecanlıyım. Bu konserimde sizlere kendi özgün bestelerimden oluşan protest şarkılar ve halkımızın türkülerini söylemek istiyorum” dedi.

Bağcan, konserin ilk bölümünde Osman İşmen yönetimindeki 40 kişilik dev senfoni orkestrasıyla herkesin anılarında yer etmiş şarkılarını söyledi. Bağcan’ın bu unutulmayacak konseri, her şarkısına hepbir ağızdan binlerce seyircinin de eşlik etmesiyle dev bir koroya dönüştü.

“THANK YOU AMIGOS!”

Tarihi bir geceye imza atan Bağcan bir hikayesiyle de çok güldürdü. “Selda Selda” sloganları dinmeyince Bağcan; “Polonya Krakov’da bir konserdeydim açık alanda. 40 000 kişilik bir seyirci var, aralarında neredeyse hiç Türk yok. Onlar 2-3 şarkıdan sonra ‘Selda Selda’ diye slogan atmaya başladılar. Onlara da bir cevap vermem gerekiyordu. Ben de kısıtlı İngilizcemle Thank you amigos dedim” diyerek binleri güldürdü.

GESİ BAĞLARI’NI SEYİRCİ SÖYLEDİ!

Bağcan “Sıradaki türküyü sizin söylemenizi istiyorum” deyince tüm sevenleri telefonlarının ışıklarını açarak büyülü bir atmosfer yarattı. Müzisyenler ‘Gesi Bağları’nı bu sefer seyircilerin söylemesi için çaldı. Türkünün finalinde Selda Bağcan: “Epeydir sahnedeyiz. En çok bu türküyü sevdiniz siz. Bizi böyle ortak değerlerimizde buluşturan bambaşka bir türkü bu” dedi.

Sanatçıya ünlü Tel Avivli “Boom Pam” rock grubunun ve bağlama virtüözü Kemal Esen’in eşlik ettiği ikinci bölümde ise müziğin ritmi arttı, binlerce seyircinin elleri hep havadaydı. “Halaylara hazır mıyız” diyerek başladığı ikinci yarıda Bağcan ‘Mehmet Efendi’, ‘Sivas’ın Yolları’, ‘Yuh Yuh’, ‘Yaylalar’ gibi şarkılarla Harbiye’yi coşturdu. Sanatçının her şarkısı uzun uzun ayakta alkışlandı.

Konserin finalinde, seyirci tezahüratları ve alkışlarıyla Selda Bağcan’ı göndermek istemedi. Bağcan, selamdan sonra sahneyi terk eden Boom Pam rock grubunu “Come here” diyerek tekrar sahneye çağırdı. Bağcan “İzmir Marşı” ile bis yaptı. Baştan sonra ayakta söylenen marşın sonunda Bağcan: “Nice nice konserlerde buluşmak üzere” diyerek seyirciyi selamladı.