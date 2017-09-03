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Hapishaneye güvercinle uyuşturucu sevkiyatı

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Hapishaneye güvercinle uyuşturucu sevkiyatı
Arjantin'de bir hapishanede mahkumların içeriye uyuşturucu madde sokmak için güvercinleri kullandığı anlaşıldı. Olay bir gardiyanın hapishanenin üzerinde uçan bir güvercindeki tuhaflığı fark etmesiyle ortaya çıktı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, hapishaneye uyuştucu  sokmak için güvercin kullanıldığı ortaya çıktı. 

BBC'nin yerel basına dayandırdığı habere göre, ülkenin Santa Rosa  kentindeki hapishane üzerinde uçan güvercini gören cezaevi yetkilileri, hayvanın  sırtında küçük bir torba olduğunu fark etti.

Güvercini yakalayan yetkililer, torbada uyuştucu ve USB bellek buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arjantinli hapishane görevlileri 2013'te de benzer şekilde  hapishanelere uyuşturucu taşındığını tespit etmişti.

Daha önce benzer olaylar Kosta Rika ve Irak hapishanelerinde de yaşanmıştı.

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