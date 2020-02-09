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- Yaptığı Bıçaklar Demir Bile Kesiyor.
- Vicdansızlığın Bu Kadarı
Hapishanede Rezalet
İngiltere'nin en azılı suçlularının cezalarını çektiği HMP Frankland Hapishanesi'nde, tecrübeli bir kadın gardiyan ile pek çok suça karışmış olan gangster arasında uygunsuz ilişki yaşandı. Mahkeme taşınan rezalette, şoke eden detaylar ortaya çıktı.
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Hapishanede Rezaletİngiltere'nin en azılı suçlularının cezalarını çektiği HMP Frankland Hapishanesi'nde, tecrübeli bir kadın gardiyan ile pek çok suça karışmış olan gangster arasında uygunsuz ilişki yaşandı. Mahkeme taşınan rezalette, şoke eden detaylar ortaya çıktı.
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- 11:22 - ERDOĞAN’IN OĞLU VE KARDEŞİNİN ESKİ ORTAĞINA FETÖ SORUŞTURMASI
- 11:10 - Van'da Korkunç İhbar
- 11:07 - Mardin'den Kara Haber
- 11:02 - Hapishanede Rezalet
- 10:45 - Esad Rejimine Çifte Uyarı
- 10:42 - Evlat Vahşeti
- 10:37 - Utandıran Haber
- 10:34 - İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu
- 10:30 - ''Ağlama Sesine Dayanamadım''
- 10:19 - 24 Saatte Büyük Kayıp
- 10:16 - ABD'NİN PLANINA SERT TEPKİ
- 11:22 - Annesine Silah Çeken Babasını Öldürdü
- 11:18 - Yollar Kapatıldı
- 11:05 - Yaptığı Bıçaklar Demir Bile Kesiyor.
- 11:00 - Vicdansızlığın Bu Kadarı
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