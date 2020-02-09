Hapishanede Rezalet

İngiltere'nin en azılı suçlularının cezalarını çektiği HMP Frankland Hapishanesi'nde, tecrübeli bir kadın gardiyan ile pek çok suça karışmış olan gangster arasında uygunsuz ilişki yaşandı. Mahkeme taşınan rezalette, şoke eden detaylar ortaya çıktı.

1 İngiltere, cezaevinde yaşanan yasak ilişki rezaletini konuşuyor! Skandalın ortaya çıkmasıyla gardiyan işinden oldu. Suçunu kabul eden gardiyan, mahkemenin kendisine verdiği iki yıllık cezayı kabul etti. 2 İngiltere'nin Durham kentinde yaşayan Stephanie Smithwhite, HMP Frankland Hapishanesi'nde görev yapan tecrübeli bir gardiyandı. 3 Ülkenin Boldon Colliery kasabasından olan 40 yaşınadki gardiyan, 57 yaşındaki gangstrer ve uyuşturucu baronu Curtis Warren ile hapishanede uygunsuz ilişki yaşadı. 4 Liverpool doğumlu gangster ile 2018 yılının haziran ayında ilişki yaşamaya başlayan Stephanie Smithwhite'ın yasak ilişkisi, altı ay sürerek aralık ayına kadar devam etti. 5 Skandalın ortaya çıkmasının ardından Stephanie Smithwhite, Durham Mahkemesi'ne çıkartıldı. Tecrübeli gardiyan, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. 6 Kefaletle serbest bırakılan Stephanie Smithwhite'ın alacağı ceza 7 Şubat'ta açıklandı. Bir kız annesi olan Stephanie'nin 1 yaşında bir torunu var. Gardiyanın evli olup olmadığı ise bilinmiyor. 7 Hakim Jonathan Carroll, "Yargılandığın iki suçu da kabul ettin. Durumun vahametinin farkındasındır. Bunlar çok ciddi suçlar." diye konuştu. 8 Önceki gün Durham Mahkemesi'nde duruşması görülen kadın, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. 40 yaşındaki Stephanie Smithwhite'ın, sevgilisinin hapishaneye telefon sokmasına göz yumduğu, onunla ilişkiye girmek için üniformasına delik açtığı ve sevgilisinin adını kalçasına dövme yaptırdığı mahkemenin bilgisine sunuldu. 9 Smithwhite, ifadesinde yanlış yerde yanlış insana aşık olduğunu söylerken, mahkuma cinsel içerikli videolarını ve çıplak fotoğraflarını gönderdiğini, mahkumla hücresinde ve çamaşırhanede ilişkiye girdiğini kabul etti. 10 57 yaşındaki gangster Warren, suça karıştığında henüz çocuk yaştaydı. Henüz 12 yaşındayken araba çalan Curtis Warren, okulu yarıda bıraktı. 11 18'ine geldiğinde ise polis memuruna saldırmak ve kavgaya karışmak suçlarından hapishaneye gönderildi. Warren, o zamanlardan beri sayısız suça karıştı.