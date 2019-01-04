Hanza de Doğan'la Osman Boyner boşandı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan, 18 Nisan 2007’de evlendiği Boyner Holding’in veliahtlarından Osman Boyner’le ayrıldı ve evliliklerine son verdi.

İkilinin nikahını dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıymış, nikah şahitleri de Deniz Baykal ile Cemil Çiçek olmuştu. Odatv’nin edindiği bilgilere göre; Hanzade Doğan, boşanma kararından önce Londra’ya yerleşmişti. Hanzade Doğan ve Osman Boyner’in iki kız çocuğu bulunuyor.