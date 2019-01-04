İkilinin nikahını dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıymış, nikah şahitleri de Deniz Baykal ile Cemil Çiçek olmuştu. Odatv’nin edindiği bilgilere göre; Hanzade Doğan, boşanma kararından önce Londra’ya yerleşmişti. Hanzade Doğan ve Osman Boyner’in iki kız çocuğu bulunuyor.
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Hanza de Doğan'la Osman Boyner boşandı
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan, 18 Nisan 2007’de evlendiği Boyner Holding’in veliahtlarından Osman Boyner’le ayrıldı ve evliliklerine son verdi.
Etiketler: Hanzade doğan, osman boyner, boşandı
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Hanza de Doğan'la Osman Boyner boşandıDoğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan, 18 Nisan 2007’de evlendiği Boyner Holding’in veliahtlarından Osman Boyner’le ayrıldı ve evliliklerine son verdi.
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