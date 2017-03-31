'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin oyuncuları önceki gün Beyoğlu'nda bir mekanda kutlama yaptı.Gecce yarısına kadar eğlenen ekip geç saatlere kadar mekanda kaldı.Magazincilere görüntü vermek istemeyen Deniz Çakır mekanı mal kabul kapısından terk etti.Yine de görüntülenmekten kurtulamayınca "Beni niye çekiyorlar?" diyerek serzenişte bulundu.Deniz Çakır'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
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Hanım ağa çakır keyif!
Beyoğlu'nda bir mekanda ekip arkadaşlarıyla eğlenen Deniz Çakır'ın çıkışta ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Etiketler: Deniz Çakır
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