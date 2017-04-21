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Hani sen değilsin?

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Hani sen değilsin?
Didem Soydan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü model Didem Soydan, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.Instagram'da 417 bin takipçisi bulunan güzel model, zaman zaman ilginç paylaşımlar ilgi topluyor.Yaptığı her paylaşımı büyük ilgi gören Soydan'ın birbirinden doğal pozları adeta olay oluyor.

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