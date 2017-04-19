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Hangisi ayrıldı?

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Hangisi ayrıldı?
Altı yıllık ilişkilerini noktalayan Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy, HT Magazin’e konuştu. Ünlü model, “Ortak aldığımız zor bir karardı”, genç işadamı ise “İlişkiyi ben bitirdim” dedi.

Altı yıllık rüya polemikle bitti! Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı, ilişkilerini resmen noktaladı.Ayrılıkla ilgili taraflardan farklı açıklamalar geldi. HT Magazin’den Neziha Kartal'a konuşan ünlü model, ayrılık kararını ortak aldıklarını ve çok üzgün olduğunu belirtip, “Zor bir karardı. İkimiz için de hayırlı olsun” dedi.İlişkilerinin bir daha başlamamak üzere bittiğini açıklayan Hacı Sabancı ise “Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı aldım. Benim kararımla ayrıldık” diyerek köprüleri attı.Kavgayla ilgili detay vermeyen ünlü işadamı, kafasını dinlemek üzere ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne uçtu. 

 

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