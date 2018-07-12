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Hangi ünlü isimler konsere akın etti?

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Hangi ünlü isimler konsere akın etti?
Shakira'nın İstanbul'daki konserini dinlemeye giden 35 bin kişi arasında birçok ünlü isim de yer aldı.

BKM organizasyonuyla Vodafone Park’ta sahneye çıkan Kolombiya’lı şarkıcı Shakira, benzersiz bir performansla hayranlarına müzik ve dans ziyafeti çekti. Shakira, dünya Turnesi El Dorado kapsamındaki İstanbul konserinde 4 farklı kostüm giydi.

Shakira'nın İstanbul'daki konserine ünlüler akın etti. Shakira'nın İstanbul'daki konserini dinlemeye giden 35 bin kişi arasında birçok ünlü isim de yer aldı. 

Aleyna Tilki, Kenan Doğulu - Beren Saat, Ezgi Mola, Betül Demir, Funda Arar - Febyo Taşel, Ali Sunal - Nazlı Kubanzade, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir - Beste Özdemir, Deniz Akkaya, Ferhat Göçer'in de aralarında olduğu birçok ünlü isim Shakira'yı dinlemek için Vodafone Park'taydı.

DANSI, MÜZİĞİ VE BİTMEK BİLMEZ ENERJİSİ İLE BÜYÜLEDİ

BKM organizasyonuyla Vodafone Park’ta sahneye çıkan Kolombiya’lı şarkıcı Shakira, benzersiz bir performansla hayranlarına müzik ve dans ziyafeti çekti.

2 SAAT BOYUNCA KESİNTİSİZ DANS

Shakira, dünya Turnesi El Dorado kapsamındaki İstanbul konserinde 4 farklı kostüm giydi. 

2 saatlik konserinde 20 şarkı seslendiren ünlü şarkıcı konseri şöyle değerlendirdi:

“İstanbul yine büyüleyici, İstanbullular yine inanılmazdı. Burada olmaktan böyle bir stadyumda bu kadar coşkulu bir seyirciye buluşmaktan çok mutlu oldum. İstanbul’da daha fazla kalmak isterdim ama devam eden bir programım var. İnanılmaz bir enerjiniz ve ev sahipliğiniz var. Burada kendimi şımartılmış hissediyorum. Umarım en kısa sürede yeniden İstanbul’a geleceğiz.”

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