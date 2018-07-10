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Hangi ünlü ekran yüzü Atina Basın Müşavirliği görevine getirildi?

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Hangi ünlü ekran yüzü Atina Basın Müşavirliği görevine getirildi?
7 yıldır Turkuvaz Medya'ya bağlı A Haber'in ekran yüzü olan isim Atina'ya transfer oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla, A Haber'in kuruluşundan beri ekran yüzlerinden olan Duygu Leloğlu Atina Basın Müşaviri olarak görevlendirildi.  Başarılı isim bundan sonra Atina Büyükelçiliği’nde diplomatik görevde bulunacak.

Leloğlu, atamayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yaptığı paylaşımda ekip arkadaşlarına teşekkür eden ekran yüzü, "Kuruluşundan beri bulumduğum, yuvam A Haber ve arkadaşlarımı unutmayacağım. Herşey için teşekkur ederim. Artık Atina Basın Muşaviri olarak devletim için gorev yapacağım. Diplomat olarak ulkemi temsil etmekten gurur duyacağım." ifadelerinde bulundu.

DUYGU LELOĞLU KİMDİR?

a Haber’in ünlü ekran yüzü, 15 yıl boyunca AB’nin başkenti Brüksel’de çeşitli basın kuruluşlarının temsilciliğini üstlenmişti. Son yedi yıldır da a Haber’in ekran yüzlerinden olan Leloğlu, aynı zamanda 'Memleket Meselesi' adlı tartışma programının da moderatörlüğünü yapıyordu.

Leloğlu, Sabah Gazetesi Ekler Yazı İşleri Müdürü Hakan Turpçu ile 2016'nın Eylül ayında dünya evine girmişti.

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