  • BIST 92.839
  • Altın 212,028
  • Dolar 5,4915
  • Euro 6,2205
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Hangi ülke Rusya'yı tehdit etti ?

»
Hangi ülke Rusya'yı tehdit etti ?
Savaşın ayak sesleri! Rusya'yı açık açık tehdit ettiler...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yapılacak seçimlerin Rusya’ya karşı uygulanan uluslararası yaptırımları ağırlaştıracağını söyledi.
Klimkin, Twitter hesabından Donbass’ta yapılacak seçimleri Ukrayna’ya karşı işlenen bir suç olarak nitelendirerek “Elbette bu suçun bir cezası olacak, elbette, yaptırımlar şeklinde” dedi.

Klimkin, “Biz ortaklarımızla birlikte bunun üzerinde çalışıyoruz” diye de ekledi.

Klimkin, Rusya’yı barış istememekle suçlayarak Donbass sakinlerinden seçimlerde oy kullanmamalarını istedi. Klimkin, Donbass sakinlerinin oylarının ancak Kiev orada seçim düzenlediğinde önem arzedeceğini belirtti. (Sputnik)

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler10 Kasım 2018 Cumartesi 12:10
  • Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşu10 Kasım 2018 Cumartesi 11:57
  • Atatürk Dolmabahçe'de anıldı!10 Kasım 2018 Cumartesi 11:31
  • Devletin zirvesi Anıtkabir'de10 Kasım 2018 Cumartesi 11:26
  • Esenler'de tekstil atölyesinde yangın10 Kasım 2018 Cumartesi 01:43
  • Son dakika... Hakkari'de mühimmat infilak etti: Yaralı askerler var10 Kasım 2018 Cumartesi 01:30
  • Trump'tan Erdoğan'a iltifat09 Kasım 2018 Cuma 21:06
  • Somali'de büyük patlama!09 Kasım 2018 Cuma 19:15
  • Ceren hindistan davasında flaş gelişme!09 Kasım 2018 Cuma 18:47
  • Atilla Taş gözaltına alındı09 Kasım 2018 Cuma 15:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim