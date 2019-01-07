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Hangi tür erkekler'den hoşlanıyor

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Hangi tür erkekler'den hoşlanıyor
Özge Ulusoy AVM'de düzenlenen söyleşi de konuştu. Güzel manken renkli giyinen erkeklerden hoşlanmadığını daha çok koyu renk giyinen erkeklerin tarzını beğendiğini söyledi.

Manken Özge Ulusoy, Kartal'de bir AVM'de düzenlenen söyleşiye katıldı.Ulusoy, "Erkeklerin renkli giyinmesini hiç sevmiyorum.Böyle bir tarzı beğenmiyorum. Onlara gri, lacivert, siyah gibi koyu renkler yakışıyor" dedi.

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