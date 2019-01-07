Manken Özge Ulusoy, Kartal'de bir AVM'de düzenlenen söyleşiye katıldı.Ulusoy, "Erkeklerin renkli giyinmesini hiç sevmiyorum.Böyle bir tarzı beğenmiyorum. Onlara gri, lacivert, siyah gibi koyu renkler yakışıyor" dedi.
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Hangi tür erkekler'den hoşlanıyor
Özge Ulusoy AVM'de düzenlenen söyleşi de konuştu. Güzel manken renkli giyinen erkeklerden hoşlanmadığını daha çok koyu renk giyinen erkeklerin tarzını beğendiğini söyledi.
Etiketler: özge ulusoy, kartal, AVM
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