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Hangi trafik çözüldü

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Hangi trafik çözüldü
TUSİAD üyeleriyle bir buluşan İstanbul anakent Belediye başkan adayı Binali Yıldırım "Türkiye'nin t5rafik sorununu çözdüm sıra istanbul'da "demesine tepkiler yağdı.

TUSİAD toplantısında konuşan İstanbul AKP Belediye Başka adayı Binali Yıldırım konuşmasının bir bölümünde trafik sorununa değinip " Türkiye'nin trafik sorununu çözdüm sıra İstanbul'da diyerek açıklamasına toplantıya katılan TUSİAD üyelerinden ve katılımcılardan gülerek tepki geldi.  "Türkiyenin hangi trafiği çözüldü Ankara İzmir Adana'da hala trafik var İstanbulu nasıl çözecek" diyip espri yaptılar.

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