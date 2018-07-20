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Hangi sürpriz ismi bakanlığa aldı?

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Hangi sürpriz ismi bakanlığa aldı?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte ilk yurtdışı ziyaretini G-20 toplantıları için Arjantin’e yapıyor. Bakan Albayrak, öncesinde de Turkcell’in CFO’su Bülent Aksu’yu bakanlığa transfer etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bakanlığa geldikten sonraki ilk gezisini G-20 toplantıları çerçevesinde Arjantin’e yapacak. Albayrak’ın ekibine gelecek ilk isim de Turkcell CFO’su Bülent Aksu oldu.

Albayrak, 21-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları toplantısı için bugün Buenos Aires’e gidecek. Toplantıya G-20 üyesi ülkelerin bakanları, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası temsilcileri katılacak. Zirveye, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak. Yayınlanan Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) G-20 değerlendirme raporunda, zirvenin gündemine ilişkin ipuçları yer aldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarının yükselen piyasa ekonomilerinden sermaye çıkışına neden olması nedeniyle doların güçlendiğine işaret edilen raporda, “Yükselen piyasa ekonomileri, sıkılaşan finansal koşullar ve bazı durumlarda kendine özgü zorluklarla karşı karşıyalar” değerlendirmesi yapıldı. Zirvede İran’a yaptırımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖRDEN TRANSFER
Bu arada Bakan Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda birlikte çalışacağı ekibi de netleşmeye başladı. Turkcell CFO’su Bülent Aksu yeni dönemde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışacak. Turkcell de dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Aksu’nun yeni görevi nedeniyle, Turkcell’den, 31 Temmuz 2018 tarihinde geçerli olmak üzere ayrılma kararı aldığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu yaptığı açıklamada, “Bülent Aksu, Turkcell’in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile şirketimizin sürekli büyümesini sağlayan güçlü finansal temeller üzerine kurulmasında önemli katkılar sunmuştur. Şirketimizin güçlü ve sağlıklı finansal yapısını sürdürmesindeki emekleri ve üstün gayreti takdire şayandır” dedi.

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