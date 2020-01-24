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Hangi Siyaestçi Domuz Gribine Yakalandı

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Hangi Siyaestçi Domuz Gribine Yakalandı
Eski CHP Lideri Deniz Baykal halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen Influenza virisüne yakalandı.

Baykal'ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Odatv'nin edindiği bilgiye göre, yapılan tahlillerin ardından Baykal'da Influenza virüsüne rastlandı. Baykal'a serum müdahalesi ile başlayan tedavi uygulanırken devlet protokolü de sürekli bilgi aldı.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün öğleden sonra hastanede Baykal'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Baykal'a telefonla geçmiş olsun dileğinde bulundu. Baykal'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.

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