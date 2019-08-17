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HANGİ SENDİKA BAŞKALARI LÜKS HAYAT YAŞIYOR?

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HANGİ SENDİKA BAŞKALARI LÜKS HAYAT YAŞIYOR?
Medyafaresi.com özel haber - İşçiye memura yönelik düşük zam oranlarına imza atan sendikalarda yeni tartışma başladı, Çift maaşlarıyla, konforlu lüks arabalarıyla, ultra binalarıyla ve farklı ödenekler altındaki harcamalarıyla, işçi ve memur konfederasyon

Türk-iş'e bağlı Tek Gıda İş Sendikası Başkanının çift maaş iddiasıyla gözler Türk-iş yönetimine çevrildi.. Ergün Atalay da, diğer yönetim kurulu üyeleri de çift maaş sorusuna henüz yanıt vermedi..
Kamu işçilerinin zam pazarlığında Türkiş yüzde 15 talebiyle masaya oturdu, iktidara grev restini çekti, eylem kararını açıkladı, ama yüzde 8+4’e imza attı..
Türkiş Başkanı Ergün Atalay greve neden gitmedikleri sorusuna bütçe yetersizliğini gösterdi..
FOX'taki Çalar Saat programında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Ergün Atalay: "Bizim bir aylık grev maliyetimiz, 1 aylık maaşımız 50 trilyon para, afedersiniz bekara karı boşamak kolay" sözleriyle neden greve gitmediklerini açıklamaya çalıştı.
FOX Ana Haber'de yayınlanan habere göre, Türk-iş'e bağlı Tek Gıda İş sendikası Başkanı Mustafa Türkel, Ergün Atalay’ı eleştirdi ve Türk-iş yöneticilerinin hem sendika başkanı, hem de yönetim kurulu üyesi olarak çift maaş aldığını iddia etti..
Tek Gıda İş Sendikası Başkanı Mustafa Türkel: "Hani derler ya özrü kabahatinden büyük.. Sendikaların paralarının olmayışının nedeni, binilen lüks arabalar, alınan çift maaşlardır, yüksek astronomik maaşlardır." dedi.

 

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