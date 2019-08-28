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HANGİ OYUNCU, NE KADAR ÜCRET ALIYOR?

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HANGİ OYUNCU, NE KADAR ÜCRET ALIYOR?
Beren Saat, Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu, Tuba Büyüküstün... Ünlü oyuncuların aldıkları bölüm başı ücretler dudak uçuklattı.

Gecce'nin haberine göre; 
Kenan İmirzalıoğlu-250 bin lira
Burak Özçivit-200 bin lira
Engin Altan Düzyatan-200 bin lira
Kıvanç Tatlıtuğ-170 bin lira
Çağatay Ulusoy-120 bin lira
Beren Saat-130 bin lira
Tuba Büyüküstün-120 bin lira
Serenay Sarıkaya-80 bin lira
Aslı Enver-70 bin lira
Özge Özpirinçci- 65 bin lira

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