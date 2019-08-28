HANGİ OYUNCU, NE KADAR ÜCRET ALIYOR?

Beren Saat, Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu, Tuba Büyüküstün... Ünlü oyuncuların aldıkları bölüm başı ücretler dudak uçuklattı.

Gecce'nin haberine göre;

Kenan İmirzalıoğlu-250 bin lira

Burak Özçivit-200 bin lira

Engin Altan Düzyatan-200 bin lira

Kıvanç Tatlıtuğ-170 bin lira

Çağatay Ulusoy-120 bin lira

Beren Saat-130 bin lira

Tuba Büyüküstün-120 bin lira

Serenay Sarıkaya-80 bin lira

Aslı Enver-70 bin lira

Özge Özpirinçci- 65 bin lira