Hangi Oyuncu Aral'ın Peşinde?

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri aşk hayatıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra, Kerem Tunçeri'nin eski sevgilisi Gamze Balım'a döndüğü konuşuluyordu.

Ancak eski basketbolcunun, ünlü bir mankenin peşinde olduğu ortaya çıktı.

Kerem Tunçeri'nin bir süredir Türkiye'nin en uzun bacaklı modeli olan Tuğçe Aral'ı yakın takibe aldığı öğrenildi.

Tunçeri'nin, Aral'la bir araya gelmek için fırsat yaratmaya çalıştığı ve çevresine, "Onunla tanışmak istiyorum" dediği konuşuluyor.

Kerem Tunçeri adı geçtiğimiz aylarda Tuvana Türkay ile anılmıştı. Kuruçeşme’de görüntülenen ikili mekândan ayrı ayrı çıkmış,"Arkadaşız" mesajı vermişti.

Tunçeri, 2007 yılında evlendiği Tuba Çıkrıkçı'dan 2013 yılında boşanmıştı.