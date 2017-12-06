Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi?

Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırırken, zaman zaman aksamalar oldu. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında ise eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Okullarda kar tatili: Hangi illerde okullar tatil edildi?

Bolu’da dün başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar, İstanbul - Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı’nda da gece boyunca etkisini sürdürdü.

TEM ve D-100 yolu tamamen karla kaplandı. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100’de küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol, tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi, kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sabaha karşı 05.00 sıralarında TEMin Kaynaşlı Gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki rampada Ankara yönünde 3 TIR, kar nedeniyle yolda kaldı.

Yol ulaşıma kapandı. Ankara yönüne giden araçlar Kaynaşlı Gişelerinden D-100’e yönlendirildi. Yaklaşık 15 dakika kapalı kalan yol, TIR’ların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Sürücüler, TEM’in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

İLK KAR TATİLİ DÜZCE'DEN

Gece saatlerinde tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Düzce’de de etkisini gösterdi. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında ise eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.