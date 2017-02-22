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Hangi ilde kaç bin Suriyeli yaşıyor?

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Hangi ilde kaç bin Suriyeli yaşıyor?
Suriye'de yaşanan terör ortamının ardından olayların başladığı Mart 2011'den bu yana Türkiye'de çok şey değişti...

 

Suriye'de yaşanan terör ortamının ardından olayların başladığı Mart 2011'den bu yana Türkiye'de çok şey değişti.

Özellikle Suriye'nin Kuzey bölgelerinden milyonlarca Suriyeli Türkiye'nin 81 iline dağılarak bir göç akımına başladı.

Buna ilişkin son rakamlar da açıklandı...

9 Şubat 2017 itibarıyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına göre Türkiye'de 2 milyon 896 bin 633 Suriyeli mülteci bulunuyor.

Bu rakamın yüzde 50'si kadın, yüzde 45'i ise 18 yaşın altında. Göçün en yoğun olduğu dönem 2013 ile 2015 arasında gerçekleşti.

En fazla Suriyeli ise İstanbul'da yaşıyor. 461 bin Suriyelinin olduğu mega kenti, Şanlıurfa 411 bin kişiyle takip ediyor. Diğer büyükşehirlere oranla başkent Ankara'da az sayıda Suriyeli mültecinin olması ise dikkat çeken bir diğer nokta oldu.


İşte açıklanan rakamlara göre o tablolar...

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Kaynak: Odatv

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