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Hangi iddialı dizi final yapıyor?

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Hangi iddialı dizi final yapıyor?
ATV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Şahin Tepesi final yapıyor. Final kararı kanalın internet sitesinden duyuruldu.

Ay Yapım'ın atv için çektiği Şahin Tepesi dizisi için final kararı alındı. Başrollerini Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'un paylaştığı, yönetmenliğini ise Hilal Saral'ın yaptığı dizi 25 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak 6. bölümüyle ekrana veda edecek.

13 bölüm garantisi olduğu konuşulan diziyle ilgili son günlerde ise reytingleri beklentiyi karşılamadığı için 8. bölümde final yapacağı söylentisi kulaktan kulağa yayılıyordu. atv'nin bu akşam internet sitesinden 6. bölüm için final duyurusu yapması dizi ekibinde de şok etkisi yarattı.

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