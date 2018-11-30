Hangi fenomen dizi final yapıyor?

Ekranlara veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi.

Star TV'nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in final tarihi belli oldu. Bu sezon reytingleri düşen dizinin 2 bölüm sonra 45. haftasında ekrana veda edeceği öğrenildi. Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Ushan Çakır ve Duygu Sarışın gibi yıldız isimlerin kadrosunda yer aldığı sevilen dizi Ufak Tefek Cinayetler 2019'u göremeden ekran macerasını tamamlayacak. Ay Yapım imzalı dizinin başrol oyuncularından Tülin Özen geçen haftalarda projeden ayrılmıştı. Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz de bel fıtığı ameliyatı nedeniyle bir süre dizide yer alamamıştı.

