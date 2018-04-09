Hangi Diziler Final Yapıyor?

Ekranların en çok izlenen birbirinden iddialı 6 dizisi önümüzdeki sezon yayında olmayacak.

Posta Gazetesi TV eleştirmeni Mesut Yar köşesinde bu sezon sonu final yapacak dizileri ve önümüzdeki sezon devam edecek dizileri kaleme aldı. İşte Mesut Yar'ın o yazısı: İddiaya göre, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘İstanbullu Gelin’, ‘Siyah Beyaz Aşk’, ‘Aslan Ailem’ ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ ve ‘Vatanım Sensin’, sona erecek.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON EKRANA GELECEK DİZİLER İSE

Gelecek sezonu garantilediği söylenen diziler ise ‘Sen Anlat Karadeniz’, ‘Çukur’, ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’, ‘Kadın’, ‘Ufak Tefek Cinayetler’, ‘Diriliş Ertuğrul’, ‘Arka Sokaklar’, ‘Avlu’, ‘Aşk ve Mavi’, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Bizim Hikaye’…