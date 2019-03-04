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Hande'nin radikal kararları ne?

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Hande'nin radikal kararları ne?
Annesini kısa bir süre önce kaybeden ünlü oyuncu Hande Erçel hayatına dair radikal karar verdi. Güzel oyuncu artık babasıyla yaşıyacak.

Kısa süre önce annesini kaybeden Hande Erçel'in annesiyle oturduğu evden taşındığı iddia edildi. Güzel oyuncu artık babasıyla birlikte yaşayacakmış.
Hande Erçel babasıyla yaşayacak!

Kısa süre önce annesini kaybeden Hande Erçel'in annesiyle oturduğu evden taşındığı iddia edildi. Güzel oyuncu artık babasıyla birlikte yaşayacakmış. Oyuncunun annesiyle oturduğu evden taşındığını ve babasıyla yaşamaya başladığını duyurdu.  "Kısa süre önce annesini kaybeden Hande Erçel, birlikte oturdukları Bebek’teki evden taşınmış. Annesine hastalık döneminde o evde baktığı için taşınma kararı alan oyuncu, Ulus’ta bir ev kiralamış. Aylık 7 bin TL kirası olan bir daireye taşınan Erçel bundan böyle babasıyla birlikte yaşayacakmış. Oyuncunun kız kardeşi Gamze Erçel ise aynı sitede tek başına tuttuğu evde kalacakmış." 

 

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