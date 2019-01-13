Hande'nin kitabına ne oldu?

Hande Ataizi uzun zamandır kendi hayatını yazdığı kitabıyla uğraşıyordu.

Üvey babasının intiharı ile başlayan kitabı çoktan bitirdi, bir yayınevi ile de anlaştı ama kitap bir türlü piyasaya çıkmıyor.Nedeni ise son dönemde kağıda gelen zamlar. Bundan dolayı kitabın basımı ertelendi.Hande Ataizi çok güvendiği kitabını filme de uyarlamak istiyor...