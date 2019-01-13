  • BIST 91.687
  • Altın 226,144
  • Dolar 5,4752
  • Euro 6,2841
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAşırı yağış nedeniyle yol çöktü ulaşım durdu

Hande'nin kitabına ne oldu?

»
Hande'nin kitabına ne oldu?
Hande Ataizi uzun zamandır kendi hayatını yazdığı kitabıyla uğraşıyordu.

Üvey babasının intiharı ile başlayan kitabı çoktan bitirdi, bir yayınevi ile de anlaştı ama kitap bir türlü piyasaya çıkmıyor.Nedeni ise son dönemde kağıda gelen zamlar. Bundan dolayı kitabın basımı ertelendi.Hande Ataizi çok güvendiği kitabını filme de uyarlamak istiyor...

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Itır Esen iddiaları yalanladı13 Ocak 2019 Pazar 14:35
  • Seksi Merve13 Ocak 2019 Pazar 13:54
  • Bu fotoğraf çok tıklandı11 Ocak 2019 Cuma 16:13
  • Yıldızı parlayan oyuncu11 Ocak 2019 Cuma 15:47
  • Didem takipçisine ne gösterdi11 Ocak 2019 Cuma 15:27
  • Chloe evine döndü11 Ocak 2019 Cuma 13:41
  • Suçlamalar benim duruşuma ters11 Ocak 2019 Cuma 13:11
  • Fotoğraflar iddiaları güçlendirdi11 Ocak 2019 Cuma 12:48
  • Fransız DJ açıkladı..11 Ocak 2019 Cuma 12:02
  • Deniz Çakır adliye de11 Ocak 2019 Cuma 11:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim