Hande'den Kerem'e Flaş Sözler!

Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Erçel, yakın zamanda ekranlarda olacak olan yeni dizisinin provalarına başladığını söyleyerek rol arkadaşı Kerem Bürsin ile ilgili, "Biz yeni tanıştık. Çok tatlı, olağanüstü bir insan." dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Hande Erçel, yeni sezonda ekranlara gelecek olan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin provalarına giderken Bebek'te objektiflere takıldı. Kerem Bursin, Erçel ve Melisa Döngel erken saatlerce birlikte çalıştılar. Bürsin, erkenden ayrılırken Erçel, geç saatlere kadar okuma provası yaptı.

Çıkışta koronavirüs salgınına karşı maske takarak önlem alan Hande Erçel, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Proje ile ilgili konuşan Erçel, "Provalara başladık. Heyecanlıyız. Hep beraber çalışıyoruz, başladık" dedi.



"KEREM OLAĞANÜSTÜ BİRİ"

Başrol arkadaşı Kerem Bürsin ile yeni tanıştığını söyleyen Hande Erçel, "Çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde evinde resim yaparak vakit geçiren oyuncu, "İş hazırlığı yaptım. O yüzden benim için keyifli geçti. Uzun zamandır evde oturmuyordum" şeklinde konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Erçel, ablası Gamze Erçel'in 6 aylık kızı Aylin Mavi'nin kendisine benzetilmesiyle ilgili, "O konuyu hiç sorma, çok mutluyum" diyerek cevap verdi.



Oyuncu, geçtiğimiz günlerde popçu Demet Akalın'ın sevgilisi Murat Dalkılıç ile eski bir fotoğrafını paylaşarak, "Şunu da bir evlendirseydim" notunu yazmasıyla ilgili sorulan soruları yanıtsız bırarak, arabasıyla evinin yolunu tuttu.