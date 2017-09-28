Hande Yener'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler

Hande Yener sevgilisi Ümit Cem Şenol ile birlikte Etiler Gürkan Şef’teydi.

Mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, yakın zamanda Fransız şarkıcı Willy Williams ile düet yapmayı düşündüğünü söyledi.

Uzun çizmeleriyle dikkat çeken Hande Yeneri, muhabirlerin fiyatla ilgili sorularına Demet Akalın'ı kızdıracak bir yanıt verdi.

“Ben alınteriyle para kazandığım için öyle bir çizmeye 35 bin TL para veremem. Yatırımlarımı daha çok gayrimenkul üzerinden değerlendiriyorum. Yani işin özeti 35 bin lira çizmeye vereceğim parayla klip çekerim. Kendi adıma söylüyorum, 100 bin lira hiç bi kıyafete vermem. Çünkü bir kere kullanıyorum, o yüzden de o kadar aşırı pahalı kıyafetler görgüsüzlük oluyor’