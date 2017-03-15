Hande Yener’den Bengü'ye 'Zeki' çalım!

Hande Yener, Bengü ile yollarını ayıran besteci Zeki Güner’in peşine düştü. Sosyal medyada besteciyi takip etmeye başlayan Yener, yeni albümünde Güner ile çalışacak.

Şarkıcı Bengü ile besteci Zeki Güner, hafta içi yeni şarkılar yüzünden birbirine girmişti. Bengü daha önce ‘Saygımdan’ gibi hit şarkılarını seslendirdiği Güner’le yeni albümünde çalışmak istememişti. Güner de bu duruma içerlemişti.

Yaşanan bu olaylar sonrası ise Hande Yener, çatışmayı kendi lehine çevirdi.

Şarkıcı, Bengü’yle çalışmayacağını söyleyen Zeki Güner’i ilk olarak sosyal medya hesabından takibe aldı. Besteciye bir nevi destek veren Yener’in, yeni albümünde Güner’le birlikte özel projelere imza atacağı öğrenildi.

Beste ve şarkılar konusunda birbirini tanıma sürecinde olan ikilinin, ilerleyen zamanlar için listelerde fırtınalar estirecek bir çalışmada yer alacağı bildirildi.