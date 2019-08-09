HANDE YENER KALBİNİ RAPÇİ'YE KAPTIRDI

Kalbini rapçi Misha’ya kaptıran Hande Yener, ilişkisi hakkında, "Güzel, her şey yolunda..." ifadelerini kullandı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; popçu Hande Yener önceki gece Etiler’de görüntülendi. Bir arkadaşının evinden sabaha karşı ayrılan şarkıcı, karşısında basın mensuplarını görünce şoke oldu.

Üç yıldır birlikte olduğu Ümit Cem Şenol’dan ayrıldıktan sonra kalbini rapçi Misha’ya kaptıran Hande Yener, ilişkisi hakkında, "Güzel, her şey yolunda. Müzik yapıyoruz biliyorsunuz" dedi.