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Hande Yener dolandırıldı!

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Hande Yener dolandırıldı!
Bodrum’daki mekânını kapatan Hande Yener’in dolandırıldığı iddia edildi. Yener’e günlük ciroların farklı bir rakamla sanatçıya yansıtıldığı söyleniyor.

 Hande Yener, geçen sene Bodrum Yalıkavak’taki Sebastian adlı Beach’inden ismini çekerek mekânı ortağına devretmişti. Müzikonair sitesinde Yener’in dolandırıldığı yazıldı.
 

Hande Yener
GALERİ
 
Bugünlerde İstanbul’daki VIP Room adlı mekânıyla gecenin nabzını tutan Yener’e, Bodrum’daki söz konusu işletmenin günlük ciroları düşük olarak yansıtıldı. Hal böyle olunca şarkıcı zarar ettiği mekânı ortağına devretti. Günlük kazancın altında kendisine bilgiler verilen Yener’in durumdan haberdar olmadığı öğrenildi.
 
İddialara göre; Hande Yener’e her gecenin sonunda, excel dosyasının aslının değiştirilerek yani ciroyu düşürerek yapılan bir başka excel dosyası sunuldu.
 
Yener’in nasıl bir adım atacağı ise şimdiden merak konusu oldu. 

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