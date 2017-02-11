Hande Yener: "Beni varoşlarla karıştırmayın"

Nişanlısını podyuma çıkarmadığı söylenen Hande Yener, eşi Okan Kurt'u ekrana çıkarmayan Demet Akalın'ı ima ederek 'Beni varoşlarla karıştırmayın. Ben eşimin kariyerini etkilemem' dedi.

Demet Akalın eşi Okan Kurt'a gelen oyunculuk ve sunuculuk tekliflerini reddetmiş eşinin medyada yer almasını istememişti. Önceki gün manken nişanlısı Cem Şenol ile ortak olacağı konuşulan gece kulübünde eğlenen Hande Yener'in sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak! Mekan çıkışı nişanlısıyla aracına binen Hande Yener bir muhabirin 'Cem Bey'in modellik yapmasını istemediğiniz doğru mu?' sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. "Kesinlikle yalan öyle birşey yok" diyen Yener “Beni varoşlarla karıştırmayın. Ben eşimin kariyerini etkilemem” diyerek Demet Akalın'a göndermede bulundu.