Hande Yener Ayşe Hatun Önal'ı fena haşladı!

Ayşe Hatun Önal’ı kıskandığı için ‘Seviyorsun’ klibini çölde çektiği haberlerine ateş püsküren Hande Yener, “Ne oldu cool takılıyordun? İşin fos canım” dedi.

Hande Yener, Ayşe Hatun Önal’ın ABD’de çektiği ‘Olay’ klibini kıskandığı gerekçesiyle ‘Seviyorsun’ parçası için çölde kamera karşısına geçtiği haberlerine ateş püskürdü. Twitter sayfasında, fizy’de 2016 yılının en çok dinlenen ismi olduğu kareyi profil fotoğrafı yapan şarkıcı, “Bu ülkede benim için kıskanılacak ne ses, ne görüntü, ne de aşk var” diye yazdı.

Ardından ‘Mor’ parçasının 91 milyon tıklanmasını yayınlayan Yener, “Gururlanacak işin, sesin ve duruşun olsun yeter ki” notunu paylaştı.

Hayranlarının yorumlarına yanıt veren şarkıcı, “Parayla haber yaptırıp, bana soru sorulacağını, gündeme geleceğini, diğer meşhur ettiklerim gibi olacağını sanıyor. Ne oldu çok cool takılıyordun? İşin fos canım” diyerek Önal’a gönderme yaptı.

Yener, bir takipçisinin “Çekemeyen insanlar seni buluyor” yorumuna ise, “Zengin sevgililer işe yaramaz. Aslan gibi olacaksın ki, millet saygı duysun. Parayla starlık bu kadar. Ünlü ama müzik listelerinde yok olarak anılır, diğerleri gibi...” yanıtını verdi.