Hande Yener ağzına geleni söyledi!

Hande Yener, sosyal medyada para karşılığı zayıflama hapları ve bitkisel ilaçlar gibi gıda takviyeleri tanıtan ünlüler için ‘Şizofren olmuşlar. Hayatları tehlikeye atıyorlar’ dedi.

önceki gece düzenlenen bir törende 'Yılın En İyi Kadın Sanatçısı' ve 'Yılın En İyi Şarkısı' ödülünü alan Hande Yener'in gündeminde yine Demet Akalın vardı. Geçtiğimiz günlerde takipçi sayısının diğer ünlüler gibi sahte hesaplarla şişirilmediğini söyleyen Yener, bu kez de sosyal medyada reklam yapan ünlüleri diline doladı.

DEMET'E TAŞ GELDİ

Ünlü şarkıcı, ses getirecek şu açıklamayı yaptı: "Bazıları şizofren olmuş, reklam yapmak için bunları yapıyor. Para ile yaptıkları reklamlar yüzünden insanlar zehirleniyor. Bu kişilerin yaptığı reklama kanıp o ürünleri kullananlar ölebilir ve o ünlüler bu günahın altında kalabilirler."

Yener'in bu sözlerinin hedefinde bir numaralı rakibi Akalın'ın olduğu düşünüldü.

Zira Akalın, sık sık sosyal medyada çeşitli firmalardan gönderilen ürünlerin reklamını yapıp karşılığında bir hayli yüklü miktarda gelir elde ediyor.