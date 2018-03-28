Hande Yener'in dün gece oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte sahne aldığı Ortaköy'de bulunan Ricco Club isimli mekanda çatışma çıktı. 2 kişi yaralanırken bir vale ise hayatını kaybetti

Hande Yener'in dün gece oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte sahne aldığı Ortaköy'de bulunan Ricco Club isimli mekanda çatışma çıktı. 2 kişi yaralanırken bir vale ise hayatını kaybetti

Eklenme: 28 Mart 2018 13:55 - Güncelleme: 28 Mart 2018 13:59

Hande Yener konseri sonrası silahlı çatışma

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Şarkıcı Hande Yener, bu sabah saatlerinde Ortaköy'de bulunan Ricco Club isimli mekanda oğlu Çağın Kulaçoğlu (27) ile birlikte sahne aldı.

Hande Yener, mekandan sabaha karşı 04.00 civarından ayrıldı. Program sonrası mekana girmek isteyen bir kişi, güvenlik görevlilerinin kendisini mekana almaması üzerine etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

1 ÖLÜ 2 YARALI!

Sözcü'nün haberine göre, yaşanan bu silahlı çatışma sonrası 2 kişi yaralanırken bir vale ise hayatını kaybetti.