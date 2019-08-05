HANDE KARİYER PEŞİNDE

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in ilişkisi evliliğe doğru mu gidiyor? derken ünlü oyuncu bu konudaki net tavrını ortaya koydu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Hande Erçel ile bir süredir birlikte olan Murat Dalkılıç, artık baba olmak istiyor.

Ünlü popçu, “Çocuk istiyorum” diyerek yakın çevresine sitemde bulundu. Dalkılıç, ikinci kez evliliğe sıcak baksa da Hande Erçel, ‘önce kariyer’ diyerek bu duruma mesafeli.