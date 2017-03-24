Hande Fırat'tan dedikodulara 'Erdoğan'lı yanıt

Dün akşam CNN Türk-Kanal D ortak yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ancak Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın olmaması dedikoduları beraberinde getirmişti.

dün akşam CNN Türk-Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programı Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik sundu.

Bu durum da akıllara Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sunumda neden olmadığı sorularını getirdi.

KARARGAH RAHATSIZ HABERİNİ YAPAN İSİM

Hande Fırat, 15 Temmuz gecesi Erdoğan'la Facetime bağlantısı yapmış ve ilerleyen süreçte yıldızı en çok parlayan gazeteci olmuştu. Aynı Hande Fırat, Hürriyet'in algı manşetlerinin en unutulmazlarından birine imza atarak, hükümete darbe iması yapar şekilde "KARARGAH RAHATSIZ" haberini yapmıştı.

Hande Fırat'ın dün akşam gerçekleşen canlı yayında yer almaması bu haberin faturasının kendisine çıkartıldığı yorumunu beraberinde getirmişti.

CEM KÜÇÜK: "HANDE FIRAT MEDENİ BİR ÖLÜDÜR"

Medyanın sivri kalemlerinden Cem Küçük de attığı tweetlerde bu duruma vurgu yaparak şunları yazmıştı:

'Cumhurbaşkanımızın Kanal D-CNN Türk yayınında sadece Hakan Çelik var, "Karargah Rahatsız"cı Hande Fırat yok.

"Karargah Rahatsız"cı Hande'nin gerçek yüzünü ortaya çıkardık ve şimdi herkes haklı olduğumu anladı.

Son 20 gündür Hande Fırat her Külliye'ye gidip yalvarsa da netice değişmedi.Medeni ölüm acı bir gerçektir.

Hakan Çelik saygılı ve akıllı biridir. Doğan medya içinde itibarlı tek kişi şu an.'

MERAK EDENLERE GELSİN...

Hande Fırat bu iddialara sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi. Fırat, paylaştığı fotoğrafa "Merak edenlere gelsin . Dün akşamdan ..." notunu düştü.