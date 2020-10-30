  • BIST 1.112
  • Altın 506,678
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAFAD: Sakın eve girmeyin!

Hande Fırat'tan bomba iddia! Emine Erdoğan’ın çantası “çakma” mı?

»
Hande Fırat'tan bomba iddia! Emine Erdoğan’ın çantası “çakma” mı?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı sonrası Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantası yeniden gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı sonrası Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantası yeniden gündeme gelmişti.

Boykot çağrısının ardından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Emine Hanım'ın bir çantası var. Onu da saray bahçesinde yaksın" açıklaması yapmıştı.  

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantasının Orijinal marka değil “imitasyon” yani “çakma” olduğunu yazdı.

HANDE FIRAT: ORİJİNALİN YERİNE ÇAKMA

 

Hande Fırat, "Özellikle sosyal medyada Emine Erdoğan'ın kullandığı aksesuvarlar gündem oldu. Kaynaklarımdan bu konuda edindiğim bilgiler, sıfır atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan’ın bu hassasiyetini çanta başta olmak üzere aksesuvarlarında da sürdürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çantalara büyük para vermediğini savunan Hande Fırat, "Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor. Tercihi daha çok geri dönüşüme imkân veren maddelerden çanta ve aksesuvarlar" iddiasını ortaya attı.

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Coşkun Sabah'ın kızı bomba gibi geri döndü26 Ekim 2020 Pazartesi 19:07
  • Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı: "Yıllardır aşık, reddediyorum!"26 Ekim 2020 Pazartesi 18:28
  • BEYRUT' TA TÜRK RÜZGARI19 Ekim 2020 Pazartesi 15:28
  • Ali Babacan erken seçim tarihini öne çekti15 Ekim 2020 Perşembe 17:07
  • Beyazıt Öztürk'ten flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması15 Ekim 2020 Perşembe 16:55
  • Hazar Ergüçlü ihanete mi uğradı?15 Ekim 2020 Perşembe 16:51
  • Yavuz Bingöl'ü kedere boğan acı haber14 Ekim 2020 Çarşamba 10:19
  • Can Yaman'dan İtalyan programında Demet Özdemir açıklaması14 Ekim 2020 Çarşamba 10:13
  • "Çukur"da ölenler "Alev Alev" dizisinde dirildi!14 Ekim 2020 Çarşamba 10:10
  • Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım14 Ekim 2020 Çarşamba 10:03
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim