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Hande Erçel'in acı günü.. Annesi kansere yenik düştü

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Hande Erçel'in acı günü.. Annesi kansere yenik düştü
Hande Erçel'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel, hayatını kaybetti.

İki gün önce durumu ağırlaşan anne Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.

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