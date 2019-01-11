İki gün önce durumu ağırlaşan anne Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.
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Hande Erçel'in acı günü.. Annesi kansere yenik düştü
Hande Erçel'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel, hayatını kaybetti.
Etiketler: hande erçel, annesini, kaybetti
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