Gecce'nin haberine göre; Hande Erçel'in eski menajerlik şirketi RH Pozitif Menajerlik, güzel oyuncuya dava açmıştı.Erçel'in kendileriyle olan sözleşmesi devam ederken başka bir menajerlik şirketi ile çalışmaya başladığını söyleyen RH Pozitif Menajerlik, mahkemeye sundukları dilekçede "Sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle şimdilik 10 bin lira cezai şart ve alacağın tahsilini istiyoruz” demişti.RH Pozitif Menajerlik şirketi, sözleşmeyi ihlal ettiği ve menajerlik ücretini ödemediği iddiasıyla Hande Erçel’e 6 ay önce açtığı 10 bin liralık davadan feragat etti. Mahkeme feragat nedeniyle davanın reddine karar verdi. Mahkeme feragat nedeniyle davanın reddine karar verdi.
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HANDE ERÇEL'E AÇILAN TAZMİNAT DAVASI DÜŞTÜ!
Hande Erçel'in eski menajerlik şirketi oyuncuya açtığı 10 bin liralık davadan feragat etti. Mahkeme feragat nedeniyle davanın reddine karar verdi.
Etiketler: Hande Erçel, Tazminat Davası, Düştü, İyi Haber
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