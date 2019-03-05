Hande Erçel seksi pozunun basılmasını neden istemedi

Kanser tedavisi gören annesini geçen Ocak ayında kaybeden Hande Erçel’in, Mart sayısına kapak olduğu bir dergideki fotoğrafını ‘iddialı’ bulduğu gerekçesiyle son anda değiştirttiği iddia edildi.

Annesinin acısıyla sarsılan genç oyuncu, bu ay Mart sayısı için bir derginin kapak çekimleri için kamera önüne geçti.

Dergiye verdiği röportajda Ocak ayında kaybettiği annesi Aylin Erçel’i çok özlediğini anlatan Erçel, zor zamanlarında en büyük desteği ablası ve babasından görerek ayakta kaldığını anlatmıştı.

Genç oyuncunun, kapaktaki yüksek bir sandalyeye oturarak şapkasıyla poz verdiği fotoğraf yüzünden büyük kriz yarattığı iddia edildi. Erçel’in derginin basılmasına çok az bir zaman kala bu fotoğrafı iddialı bulduğu ve "Bu fotoğrafı basmayın, böyle bir durumda büyük tepki alırım” diyerek, istemediği onun yerine başka bir fotoğraf karesinin basıma son anda yetiştirilebildiği ifade edildi.